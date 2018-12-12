РИАМО - 12 дек. Ритейлеры начали уведомлять поставщиков о том, что не готовы корректировать окончательную стоимость товаров в заключенных договорах, а подмосковный и сибирский ритейлер «Ярче» предупредил поставщиков о моратории на повышение цен до 15 января, X5 retail group тоже не принимает новые цены от партнеров, пишет в среду газета «Известия».

«То есть расходы на повышение НДС могут лечь на поставщиков. Для потребителей это означает, что в январе серьезного скачка цен не будет. Однако переговорная кампания между ритейлерами и контрагентами пока не завершена», - говорится в сообщении.

Крупные торговые сети намерены удержать цены по товары в начале следующего года и не повышать их из-за предстоящего роста НДС с 18 до 20%. Поставщики уже получили письменные уведомления об этом.

Ритейлер «Ярче» (500 магазинов в Сибири и Подмосковье) предупредила поставщиков о введении моратория на любые корректировки цен поставки в части повышения до 15 января 2019 года включительно. Это сделано, чтобы избежать скачка цен в новогодние праздники.

Федеральная сеть Billa (150 магазинов по России) предупредила партнеров, что с товаров, которые будут в продаже с 1 января 2019 года, начнут взимать налог на добавленную стоимость 20%. Это произойдет независимо от даты заключения и условий заключенных договоров на реализацию.

«В Налоговом кодексе не установлен переходный период. Это подтверждает, что нет необходимости переподписывать заключенные ранее договоры поставки», - уточняется в письме гендиректора Billa Елены Мальцевой.

Как уточнили в «Руспродсоюзе», один из самых крупных ритейлеров на рынке X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», более 13 тысяч магазинов), по данным ассоциации, тоже не принимает новые цены от партнеров.

Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков подчеркнул, что это «входит в противоречие с ростом себестоимости» товаров у поставщика.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков отметил, что все прекрасно понимают: производитель и розница всегда находятся между молотом и наковальней. С одной стороны — объективная экономическая ситуация, а с другой — платежеспособный спрос.

«Ритейл как конечное звено товаропроводящей цепочки оперирует интересами потребителей. Но мы, конечно же, внимательно относимся к тому, в каких условиях ведут свой бизнес поставщики, к факторам, влияющим на отпускную цену производителя. Если они неизбежно приводят к росту цены, это становится предметом переговоров с поставщиками», - уточнил Беляков.