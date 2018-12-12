РИАМО - 12 дек. Социологи «Левада-центра» провели опрос россиян и выяснили, что большинству из них известно о Дне Конституции, при этом 42% респондентов признались, что никогда не читали основной закон страны, пишет в среду газета «Известия».

«Россиян, которые знают о том, что 12 декабря в России отмечается День Конституции, стало меньше, по сравнению с прошлым годом (66%). Сейчас о праздничной дате известно 61% жителей страны, принявших участие в опросе. Это самый низкий показатель за последние восемь лет — «Левада-центр» проводит замеры с 2010-го года (тогда было 75%). Больше стало и сомневающихся в ответе: восемь лет назад 21% затруднялись назвать дату, в 2017-м — 32%, в 2018-м — 33%», - отмечается в статье.

Только 9% респондентов сообщили, что хорошо помнят содержание основного закона страны. 23% помнят «довольно плохо». Никогда не читали Конституцию 42%, а 26% читали, но ничего не помнят.

Несмотря на то что жители страны знают о Дне Конституции, с точки зрения конституционной и правовой грамотности им есть куда расти, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

«Реально помнит положения Конституции только десятая часть опрошенных, хотя в этом году нынешней редакции основного закона исполнилось 25 лет. Поэтому аргументировать незнание тем, что «недавно приняли», не получится. Да и различий, связанных с возрастом респондентов, которые социализировались при разных Конституциях (при Сталине, при Брежневе), среди населения практически нет. Нынешние молодые, как и более старшие респонденты, проявляют к постсоветской Конституции слабый интерес», — отметила Пипия.

Незнание конституционных основ своей страны может привести к обесцениванию идеи правового государства в общественном мнении, считает социолог.

«Если не будет авторитета права и закона, то, как писал Томас Гоббс, общество будет находиться в состоянии «войны всех против всех». Поэтому следует быть очень внимательными к тому, как большая часть граждан решает свои проблемы – обращается в социальные институты или пытается своим (часто теневым) способом все уладить, нередко нарушая этим права других», – добавила Пипия.

Опрос «Левада-центра» проводился с 22 по 28 ноября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тысячи человек из 136 населенных пунктов 52 субъектов России.