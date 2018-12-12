РИАМО - 12 дек. Посол Нидерландов в России посетила городскую клиническую больницу в Мытищах, в данном медучреждении стажируются медики одной из голландских провинций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Городской округ Мытищи 11 декабря с рабочим визитом посетила чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в России Регина Джонс-Бос. Целью визита стало знакомство с программой сотрудничества медиков горокруга с коллегами из провинции Дренте (Голландия).

«Программа, основанная на прямых контактах медиков из двух муниципалитетов, носит название DEMMA (Drenthe Exchange Mytischi Medical Agency). Она стартовала в начале 90-х годов и уже почти три десятилетия успешно развивается в формате ежегодных перекрестных визитов, семинаров, симпозиумов и стажировок. В программе DEMMA принимают участие врачи практически всех специальностей, в ней задействованы врачи нескольких поколений, что обеспечивает преемственность традиций», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Сейчас в городской клинической больнице в рамках программы DEMMA принимают делегацию врачей из провинции Дренте. В составе делегации – один из ветеранов программы, ЛОР-врач Пол Мюнкенс (для него это уже 33-й визит в Мытищи), акушер-гинеколог Ян Бурграфф и семейный врач Хайке Хагедорн.

«Делегация голландских врачей вместе с подмосковными коллегами приняли участие во встрече с послом Нидерландов и в круглом столе, посвященном обсуждению дальнейшего сотрудничества на уровне профессиональных сообществ», – уточняется в материале.

Особый интерес для медиков из Нидерландов представляет изучение поликлинического звена здравоохранения Подмосковья, которое в их стране пока отсутствует: часть функций выполняют семейные врачи, другую часть – стационары.

«Мы живем в трудные времена, а в такие моменты очень важно искать и находить пути сотрудничества. Область здравоохранения прекрасно подходит для поиска таких путей: здоровье людей важно, как для нашей, так и для вашей страны. Мы учимся друг у друга. Пример программы DEMMA показывает, как могут врачи из разных стран найти друг друга, как оформить сотрудничество», – заявила по итогам визита Джонс-Бос.