РИАМО - 12 дек. Столичные следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины в столице, в погибшего в одном из кафе выстрелили не менее шести раз, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По данным следствия, вечером 11 декабря двое мужчин в помещении кафе, расположенном по Ленинскому проспекту, во время встречи произвели не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

«Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается», - отметила Иванова.