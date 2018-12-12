РИАМО - 12 дек. В подмосковном Волоколамске планируют сделать символом города ладью, чтобы выбрать лучший вариант ладьи, местные власти намерены объявить конкурс, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Волоколамского района Михаил Сылка.

«В самом названии города уже скрыт его узнаваемый символ. Оно возникло из наименования двух рек - Ламы и Волошни, на которых образовался город. Из одной реки в другую наши предки волоком перетаскивали ладьи. Это судно и планируется сделать нашим символом. В настоящее время мы вошли в программу по благоустройству и хотим объявить конкурс на лучшее представление символа Волоколамска в виде ладьи», - сказал Сылка.

Он также отметил, что визитной карточкой Волоколамского района являются Волоколамский кремль и мемориальный комплекс героев-панфиловцев. Это одни из самых узнаваемых символов Московской области.

«Эти объекты наиболее посещаемы туристами. Далеко не в каждом муниципальном образовании Подмосковья сконцентрировано столько памятников разных эпох», - отметил Сылка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Пятницкое и Старосимферопольское шоссе, а также трасса М-5 в Подмосковье будут благоустроены. Все эти магистрали приведут к единому облику. Предполагается провести озеленение, создать комфортную пешеходную часть и велодорожки.

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