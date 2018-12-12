РИАМО - 12 дек. Благотворительная организация «Ночлежка» проводит в Москве сбор новогодних подарков для бездомных в рамках акции «Мандаринка и тушенка», жители столицы могут пожертвовать для нуждающихся сладости, гигиенические товары, одежду и фонарики, сообщается на странице «Ночлежки» в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве собираем подарки для бездомных людей с 10 по 23 декабря. В первую акцию хотим собрать 200 комплектов: в каждом подарке — бережно упакованный набор необходимого и приятного: теплых вещей, сладостей, консервов и средств личной гигиены. Накануне праздника мы упакуем и раздадим подарки бездомным вместе с коллегами — в тех местах, где людей кормят столичные благотворительные организации», – отмечается в посте.

В рамках акции «Мандаринка и тушенка» для бездомных собирают сахар-рафинад, чай, шоколадные конфеты, печенье, лапшу быстрого приготовления, тушенку, рыбные консервы. Также людям без крыши над головой необходимы зубная паста и щетки, мыло, гигиенические прокладки, детский крем, одноразовые станки для бритья, кусачки для ногтей, зимние перчатки, шапки, носки и фонарики с батарейками.

«Мандарины и яблоки пока не в списке, потому что собирать их так рано нельзя — испортятся до Нового года. Мы попросим вас приносить их с 17 декабря. Принести пожертвования в Москве можно в магазины Charity Shop в любой день с 11 до 21 часов», - добавили благотворители.

«Мандаринка и тушенка» — традиционное мероприятие «Ночлежки», в Петербурге организация собирает подарки для бездомных уже десять лет. Акция позволяет им почувствовать тепло и внимание к себе, а также поверить в то, что в новом году будет лучше.