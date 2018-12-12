РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 дек. В подмосковном Подольске создали горячую линию по вопросам уборки снега во дворах, на дорогах и автобусных остановках, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Настоящая снежная зима дарит детям радость, а от сотрудников дорожных и коммунальных служб требует повышенной готовности и напряженной работы. При несвоевременной уборке снега с придомовых территорий, внутриквартальных проездов и улиц горожане могут сообщить об этом на горячую линию», – говорится в сообщении.

По проблемам уборки придомовых территорий можно позвонить с 8:00 до 20:00 по телефону: 8(965)137-84-16, а по проблемам уборки дорог и остановок транспорта в этот же промежуток времени можно позвонить по телефону: 8(925)737-49-90.