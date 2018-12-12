РИАМО - 12 дек. Сеть коворкингов WeWork арендовала почти 5,9 тысячи квадратных метров в бизнес-центре «Белая площадь» рядом со станцией столичного метро «Белорусская», пишет в среду газета «Ведомости».

«Гендиректор WeWork по Центральной и Восточной Европе Михаил Коноплев и представитель брокера сделки Colliers International информацию подтвердили. Договор аренды заключен сроком на семь лет с возможностью пролонгации, открытие состоится в середине 2019 года, уточнил представитель владельца «Белой площади» O1 Properties», - отмечается в статье.

WeWork создана американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в 2010 году. Это одна из крупнейших сетей коворкингов в мире: у нее 335 офисов в 83 городах в 24 странах. По этому показателю она уступает лишь компании Regus, у которой около 3 тысяч офисов по всему миру.

WeWork в «Белой площади», по данным CBRE и Knight Frank, может войти в тройку крупнейших коворкингов в Москве. Сейчас рекорд принадлежит сети SOK, арендовавшей до 7 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Арена парк» на Ленинградском проспекте, второе место у коворкинга Sreda примерно с 6 тысячами квадратных метров в башне «Федерация» в деловом квартале «Москва-сити». Остальные коворкинги – Regus в офисах White Stone, «Башне на набережной», Citydel, Workki на Зубовском бульваре, SOK в «Садах Пекина» арендуют менее 5 тысяч квадратных метров.

По данным CBRE на III квартал 2018 года, в Москве насчитывается 111 коворкингов средней площадью 1,5 тысячи квадратных метров. По данным Knight Frank, общее предложение офисов такого формата в Москве – 130 тысяч квадратных метров.