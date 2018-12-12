РИАМО - 12 дек. Власти Волоколамского района Подмосковья в течение трех лет рассчитывают увеличить туристический поток в муниципалитет в 2-3 раза, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«За девять месяцев текущего года музеи Волоколамского района посетили уже 67 тысяч человек. Думаю, что за три года мы увеличим количество туристов в 2-3 раза», - сказал Сылка.

Он добавил, что в прошлом году музеи района посетили более 68 тысяч человек, в том числе свыше 10 тысяч человек совершили экскурсии по Иосифо-Волоцкому монастырю. Кроме того, более 500 тысяч человек посетили трассу для автогонок Moscow Raceway.

Ранее Сылка сообщил, что питомник Московского зоопарка, расположенный в Волоколамском районе, планируют включить в туристические маршруты и в программу «Зима в Подмосковье».

Программу «Зима в Подмосковье» представил губернатор Андрей Воробьев. Она знакомит россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.