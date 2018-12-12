РИАМО - 12 дек Финалисты конкурса «Мы - граждане России», восемь учеников подмосковных школ, занимающих активную общественную позицию, в среду получили паспорта граждан РФ из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня юбилейная дата, 25 лет назад был принят основной закон страны. И по традиции мы встречаемся с молодыми людьми, которые, несмотря на свой возраст, себя проявили, первые успешные шаги сделали в учебе, в реализации своих собственных традиций, для меня этот день тоже особенный, хочу вас поздравить и вручить вам паспорта», - сказал Воробьев.

Среди тех, кто впервые получил паспорт гражданина РФ, лидер школьного отделения «Российского движения школьников», призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, учащийся школы в Черноголовке Артур Косян, победитель и призер соревнований Москвы и Московской области в 2015-2018 годах, член волонтерского движения в Химках Наталья Гаврилова, победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и обществознанию, победитель и призер всероссийских и международных соревнований по спортивным танцам Елена Когут и другие.

«Еще раз поздравляю вас и ваших родителей. С одной стороны вы уже взрослые, имеете паспорт, с другой стороны у вас все впереди. Сейчас были названы ваши достижения, хочу пожелать, чтоб это было самым началом, дерзайте. Хочу, чтобы у вас все получалось, а родители, педагоги, ваши близкие друзья всегда вам будут помогать», - подчеркнул губернатор.

Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» совместно с общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» проводят ежегодную всероссийскую акцию по вручению паспортов юным гражданам в торжественной обстановке «Мы - граждане России!».

Акция реализуется круглый год, наиболее значимыми событиями являются 12 июня в День России и 12 декабря в День Конституции.

В рамках акции прошел всероссийский конкурс «Мы - граждане России!», приуроченный к 25-летию Конституции Российской Федерации. По итогам конкурса были определены финалисты.