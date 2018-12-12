РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске в поселке Сосновый Бор неизвестный угнал автомобиль Toyota Camry, сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть отдела полиции 11 декабря в 8:10 обратился гражданин П. (1995 года рождения), с заявлением о том, что в период с 10 декабря 23:10 до 11 декабря 7:30 в поселке Сосновый Бор горокруга неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry, 2015 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. Одиннадцатого декабря по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража» – ред.)», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.