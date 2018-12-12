РИАМО - 12 дек. Московскую канатную дорогу в конце ноября атаковал вирус-шифровальщик, который зашифровывает часть файлов пользователя, а затем вымогает деньги за ключ дешифровки, сообщает в среду РИА Новости.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября, на следующий день на ее серверы была совершена атака, из-за сбоя работа дороги прекратилась. Сотрудники канатной дороги сразу же остановили движение и оперативно высадили всех пассажиров в целях безопасности. По факту кибератаки возбудили уголовное дело.

«По окончании следствия, я думаю, информация будет доведена до общественности», - сказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

Первый месяц дорога работает бесплатно. В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни и 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.