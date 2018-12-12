РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. Порядка 200 жителей Красногорска написали первый областной диктант по избирательному праву в Московском областном филиале Российской государственной академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ в среду, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
«Впервые мы проводим образовательную акцию «Избирательный диктант» в Московской области. На центральной площадке в областном филиале РАНХиГС в Красногорске диктант написали около 200 жителей», – сказал Березкин.
Он отметил, что всего в Подмосковье зарегистрировали порядка 300 площадок проведения диктанта во всех муниципалитетах. На начало акции к ней планировали присоединиться около 30 тысяч жителей Подмосковья. Мероприятие приурочено к Дню конституции России.
«Данную образовательную акцию мы провели впервые. Если Центральная избирательная комиссия России нас поддержит, в следующем (2019 – ред.) году «Избирательный диктант» может стать всероссийским», – резюмировал Березкин.
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