РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 дек. Порядка 200 жителей Красногорска написали первый областной диктант по избирательному праву в Московском областном филиале Российской государственной академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ в среду, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Впервые мы проводим образовательную акцию «Избирательный диктант» в Московской области. На центральной площадке в областном филиале РАНХиГС в Красногорске диктант написали около 200 жителей», – сказал Березкин.

Он отметил, что всего в Подмосковье зарегистрировали порядка 300 площадок проведения диктанта во всех муниципалитетах. На начало акции к ней планировали присоединиться около 30 тысяч жителей Подмосковья. Мероприятие приурочено к Дню конституции России.

«Данную образовательную акцию мы провели впервые. Если Центральная избирательная комиссия России нас поддержит, в следующем (2019 – ред.) году «Избирательный диктант» может стать всероссийским», – резюмировал Березкин.