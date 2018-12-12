РИАМО - 12 дек. Сотрудник Минтруда РФ доставлен в больницу после падения лифта в здании ведомства в Москве 11 декабря, сообщает ТАСС.

«Сегодня (11 декабря – ред.) в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма», - говорится в сообщении.

Пострадавшего осматривают врачи на предмет возможных травм.

Министерство труда и социальной защиты России проведет расследование данного несчастного случая.

Случаи обрушения лифтов в московском регионе>>