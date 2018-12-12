РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 дек. Сотрудники полиции Балашихи задержали 37-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на женщину и краже у нее мобильного телефона и денежных средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что в микрорайоне Кучино неизвестный нанес ей несколько ударов бутылкой по голове и похитил у нее 500 рублей и мобильный телефон.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 37-летний мужчина. По данному факту следственным управлением МУ МВД «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан.