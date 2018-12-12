РИАМО - 12 дек. Загоревшийся склад в подмосковном Щелкове пожарным удалось потушить за 8 часов, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России п Московской области.

11 декабря в 12:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на складе на территории мебельной фабрики по адресу: Щелково, улица Фабричная, дом 1. В 12:30 был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара пострадали двое работников фабрики. И доставили в Щелковскую районную больницу №2.

«В 15:30 ликвидация открытого горения на площади 1 тысяча квадратных метров. В 20:28 полная ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 24 единицы техники, 75 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 25 человек.