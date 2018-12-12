РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям технических регламентов торгово-офисному объекту на Юбилейной улице в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации торгово-офисному зданию, возведенному на улице Юбилейная в Подольске. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В трехэтажном здании на площади свыше 4,5 тысяч квадратных метров разместились торговые залы, офисные помещения, предприятия сферы услуг, рестораны, административные и вспомогательные помещения.

«Также были учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан», – дополняется в материале.

Застройщиком объекта выступает потребительский кооператив «Подольское районное потребительское общество».

«В рамках благоустройства было оборудовано парковочное пространство для посетителей центра, обустроены места для отдыха. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 180 рабочих мест», – уточняется в сообщении.