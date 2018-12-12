РИАМО - 12 дек. В Волоколамском районе Подмосковья продолжается реставрация объектов Иосифо-Волоцкого монастыря, однако работы не мешают проводить по территории обители экскурсии, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава района Михаил Сылка.

«В настоящее время в Успенском соборе работают реставраторы из Нижнего Новгорода, которые расписывают алтари в Нижнем и Верхнем храме. Планируем отреставрировать и росписи трапезной палаты Богоявленского храма», - сказал Сылка.

Он добавил, что реставрационные работы начались после того, как при Иосифо-Волоцком монастыре был создан попечительский совет во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«За это время был выведен из аварийного состояния Успенский собор - укреплен его фундамент, утеплены полы, восстановлены росписи. Также была установлена дренажная система для отведения воды и отреставрирована трапезная палата Богоявленского храма, за исключением внутреннего убранства. Продолжаются работы по восстановлению галереи. Кроме того, были отреставрированы Германова и Старицкая башни, достроен гостиничный комплекс, восстановлены настоятельский и казначейский корпусы, продолжаются реставрационные работы в скиту и храме Всех Святых. В перспективе запланирована реставрация Кузнечной башни», - добавил Сылка.

По его словам, по территории Иосифо-Волоцкого монастыря уже проводят экскурсии.

«Немалый интерес у посетителей вызывает расположенный в нем музей Библии – единственный в России. Здесь можно увидеть знаменитую Острожскую Библию 1581 года из личной коллекции владыки Питирима, парижское издание Библии 1568 года, японское Евангелие, а также «сюрреалистическую» Библию с рисунками Сальвадора Дали», - отметил глава района.