РИАМО - 12 дек. В 2018 году новой мерой социальной поддержки воспользовались порядка 2 тысяч семей Подмосковья, воспитывающих детей-инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В этом году была введена новая мера социальной поддержки детей-инвалидов - это ежегодная выплата в размере 13,02 тысячи рублей семьям с детьми-инвалидами, обучающимися в школах, в том числе и на надомной форме обучения, на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В этом году выплату уже получили 1982 семьи. Общая сумма данной поддержки составила более 25 миллионов рублей.

В регионе действует Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья. Она создана в 2016 году и объединяет более 50 общественных организаций родителей детей – инвалидов со всего региона с общей численностью более 10 тысяч человек.