РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске в результате пожара в одном из частных домов в поселке Львовский погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.
«Сегодня (12 декабря – ред.) в 2:00 поступило сообщении о возгорании в частном доме поселка Львовский. Горение происходило по всей площади дома. Пожар был ликвидирован в 4:18. В результате происшествия погиб мужчина 1976 года рождения», – сказал собеседник агентства.
По данным сайта Главного управления МЧС России по Московской области, пожар произошел в одном из СНТ поселка. Всего в тушении принимали участие четыре единицы техники и 15 человек из личного состава.
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