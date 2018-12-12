РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 дек. В подмосковном Подольске завершили проектирование строительства участка автодороги по улице Юбилейная, начать работы планируется в феврале-марте 2019 года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации муниципалитета.

К строительству автодороги планировалось приступить в IV квартале 2018 года, однако, согласно требованиям Воздушного кодекса РФ, строительство необходимо согласовать на основании санитарно-эпидемиологического заключения Межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта.

«По поручению главы Подольска Николая Пестова в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Подольска» выполнены работы по проектированию участка дороги по улице Юбилейная. Данная дорога спроектирована по нормам для дорог IV технической категории. Начало проектируемой автодороги – конец трассы недостроенной улицы Юбилейная в районе дома №1. Конец автодороги – существующее примыкание к дублеру улицы Кирова между домами №№92 и 94», – говорится в сообщении.

Проезжая часть будет длиной 88 метров с тремя полосами, как у существующей улицы Юбилейная. С обеих сторон будет тротуар шириной 1,5 метра. Также предусмотрены водоотвод в ливневую канализацию, освещение, видеонаблюдение и газонное озеленение.

В октябре этого года было получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий, после чего была направлена заявка на проверку достоверности определяемой сметной стоимости.

«Конкурсные процедуры по объявлению аукциона на выполнение строительно-монтажных работ намечены на начало декабря 2018 года. По результатам аукциона будет определен генподрядчик, с которым будет заключен муниципальный контракт. Планируемый срок получения разрешения на строительство и начало работ – февраль – март 2019 года», – поясняется в сообщении.

Кроме того, перед началом строительства будут выполнены работы по выносу надземного газопровода низкого давления в районе домов №94, 96 по улице Кирова, входящего в газораспределительную сеть Подольска.

«Проект выноса газопровода уже разработан, проводятся конкурентные процедуры по определению подрядчика на данные виды работ. Контроль над выполнением мероприятий по поручению главы округа возложен на комитет по строительству и архитектуре», – заключается в материале.