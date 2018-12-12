РИАМО - 12 дек. Благотворительный фонд «Подари жизнь» опроверг информацию о том, что затравленная соседями семья с больным раком ребенком съехала с квартиры в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы фонда.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что семья с онкобольным ребенком съехала из квартиры после того, как 40 жильцов дома оставили подписи за их выселение.

«Информация о переезде не подтверждается. Кто-то распространил ложные слухи», - сказал собеседник агентства.

Ранее жительница Москвы выступила против того, чтобы в ее доме сдавали квартиру семьям с онкобольными детьми. По словам москвички, в ее подъезде не должно быть «онкодиспансера». Женщина, назвавшая рак заразным инфекционным заболеванием, начала сбор подписей среди соседей за выселение семьи с больным ребенком.

Фонд «Подари жизнь» помогает семьям с больными детьми снять квартиру в Москве на время лечения.