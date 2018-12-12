РИАМО - 12 дек. На севере столицы в Бескудниковском районе по программе реновации в новостройки уже идет переселение жильцов 438 квартир из четырех старых домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С разницей в несколько недель смотровые ордера получили жители пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковком бульваре, за ними «поехал» дом 89, корпус 1, на Дмитровском шоссе, 11 декабря переселение стартовало из соседнего дома 89, корпус 2. Суммарно в отселяемых домах насчитывается 438 квартир», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что для нужд переселения в районе к настоящему времени переданы под фактическое заселение пять «стартовых» домов по адресам: Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11, корпуса 1 и 13, Дмитровское шоссе, 68.

«Всего в районе Бескудниковский в программу реновации включено 37 домов. Утверждено 15 «стартовых» площадок. В САО насчитывается 514 домов, подобраны 39 «стартов», - добавил руководитель ведомства.

По словам Левкина, на сегодняшний день в столице идет переселение жителей из 31 старого дома – это порядка 2,4 тысячи квартир. Для нужд переселения переданы 22 новостройки, которые находятся в шести округах: ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ВАО.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом. В настоящее время в программу реновации включены уже 282 «стартовые» площадки для строительства новых домов.