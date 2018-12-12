РИАМО - 12 дек. Реставрационные работы в соборе Петра и Павла в подмосковном Волоколамске планируют завершить в течение 2019-2020 годов, в настоящее время на территории собора проводятся археологические раскопки, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Волоколамского района Михаил Сылка.

«Проект реставрации около трех месяцев находится на согласовании в министерстве культуры. Тем не менее я надеюсь, что реставрационные работы в соборе Петра и Павла мы завершим уже в 2019-2020 годах», - сказал Сылка.

Он добавил, что в настоящее время на территории собора ведутся археологические раскопки.

«Специалисты провели экспертизу материалов, которые обнаружили при раскопках, и уже есть интересные результаты: можно сделать вывод, что Власьевский монастырь возник в последней четверти XIII - начале XIV века», - сказал Сылка.

Он отметил, что результаты изучения первой части найденных артефактов опубликованы в статье историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец», один из выпусков которого полностью посвящен Волоколамску.

«К слову, в этом выпуске также имеется статья о том, что Волоколамск является родиной российского герба, потому что первое упоминание о двуглавом орле было обнаружено как раз в Волоколамске», - рассказал Сылка.