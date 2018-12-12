РИАМО - 12 дек. Сообщество «Синие ведерки» создало на сайте Change.org петицию против решения столичных властей ужесточить правила парковки в центре города, на данный момент свою подпись под петицией поставили уже более 73 тысяч человек.

В центре Москвы с 15 декабря изменятся правила пользования платными парковками. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут вместо 15. На 237 улицах будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысят до 380 рублей.

«Мы, жители Москвы, официально заявляем о том, что не просили, не поддерживаем и категорически возражаем против повышения стоимости парковки в Москве (на ряде улиц почти в 10 раз), отмены бесплатной парковки в выходные дни (в то время, как в большинстве стран мира, где существует платная парковка, она является бесплатной в субботу и в воскресенье, а также в ночное время)», - отмечается в тексте петиции.

Также авторы петиции не согласны с решением сократить срок бесплатной парковки с 15 минут до 5 минут. По их мнению, на фоне небольшого числа и удаленности паркоматов на ряде улиц это выглядит «вопиющим цинизмом».

«Синие ведерки» считают, что платные парковки никогда не были и не будут средством борьбы с пробками, они искусственно разделяют население на «обеспеченных жителей и гетто».

«Все это даст крайне негативные последствия уже в среднесрочной перспективе и существенно повысит рост социальной напряженности среди москвичей. Требуем отменить планируемые с 15 декабря новые правила пользования платными парковками», - добавляется в петиции.

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщала, что ужесточение правил платной парковки для приезжающих в центр Москвы будет проведено в интересах местных жителей, которые ежедневно сталкиваются с дефицитом мест для своих автомобилей. Для составления новых тарифов использовали результаты исследования Российского экономического университета имени Плеханова.

«Мы понимаем, что часть изменений вряд ли понравятся всем, однако необходимо найти баланс между интересами местных жителей и теми, кто приезжает в сложные для паркования места в городе», - отмечалось в сообщении пресс-службы Дептранса.