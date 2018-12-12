РИАМО - 12 дек. На юго-западе Москвы в одном из кафе обнаружили труп мужчины, по факту происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Труп был найден во вторник, 11 декабря.
«Тело мужчины было обнаружено около 22:30 в кафе на Ленинском проспекте», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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