РИАМО - 12 дек. На юго-западе Москвы в одном из кафе обнаружили труп мужчины, по факту происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Труп был найден во вторник, 11 декабря.

«Тело мужчины было обнаружено около 22:30 в кафе на Ленинском проспекте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводятся оперативно-разыскные мероприятия.