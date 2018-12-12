РИАМО - 12 дек. В минувший вторник исполнился год с момента трагедии, которая произошла с жительницей подмосковного Серпухова Маргаритой Грачевой. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка с покалеченными руками рассказала, как пережила эти 365 дней и как постепенно возвращается к нормальной жизни.

11 декабря 2017 года Дмитрий Грачев, заподозрив супругу в измене, вывез ее в лес и отрубил девушке топором кисти рук. Медики сумели пришить одну из травмированных кистей, вторую спасти не удалось. Вместо нее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез.

«Ровно год назад моя жизнь изменилась кардинально! Помню, когда впервые задумалась, а что будет для меня значить эта дата спустя 365 дней: трагедия или, наоборот, шанс на вторую жизнь? А, может, просто самый обычный и повседневный день?!» - написала Маргарита в соцсети.

Девушка призналась, что прошедший с момента трагедии год был очень сложным и тяжелым, как физически, так и морально. Жительнице Серпухова приходилось постоянно ложиться на операции и проходить реабилитацию пришитой руки, а также участвовать в «бесконечных» судах.

«Я не могла почистить зубы, отвести детей в детский сад (потому что просто не чем было открыть дверь), выпить любимый кофе и почитать книгу. Я не могла, но теперь могу!!! Мое самое главное достижение за это время - возвращение за руль. Да-да, теперь я снова водитель», - рассказала Маргарита.

Несмотря на трудности, в этот год девушка смогла посетить новые страны и города, обрести новых знакомых и друзей, а также получить познания в области медицины и юриспруденции.

«Я убедилась, что иногда предают свои, а чужие могут оказаться самыми близкими людьми; не нужно обращать внимание на неадекватных людей; нужно радоваться жизни, несмотря на все преграды и трудности; необходимо стремиться и добиваться поставленных целей!» - заключила Маргарита.

В ноябре этого года суд назначил Дмитрию Грачеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда судья постановил взыскать с мужчины более 2 миллионов рублей. Грачев не согласен с этим решением и будет подавать апелляцию.