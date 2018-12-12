РИАМО - 12 дек. В подмосковном Волоколамске планируют приступить к реставрации кремля в конце 2019 года - начале 2020 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Волоколамского района Михаил Сылка.

«Необходимость реставрации наших объектов поддержал губернатор Андрей Воробьев. Мы подготовили проекты и направили их в министерство культуры РФ. На сегодняшний день рассматривается сметная стоимость. Думаю, что в ближайшее время после внесения корректировок будет принято решение о финансировании и в конце 2019-го - начале 2020 года можно будет начать реставрацию кремля», - сказал Сылка.

Он подчеркнул, что одной из главных его задач на посту главы района является реставрация памятников.

«Некоторые объекты не реставрировались уже более 50 лет. Например, самый старый объект, лестница к Волоколамскому кремлю - более 30 лет. К тому же на состояние памятников негативно влияет отсутствие тепла и других коммуникаций. Из-за перепадов температуры росписи и элементы декора в интерьерах приходят в негодность», - добавил Сылка.

Он отметил, что Волоколамский кремль является памятником архитектуры федерального и регионального значения. Его история берет начало от Волоколамского городища, заложенного Ярославом Мудрым.

«Археологи подтвердили, что ко времени первого упоминания в летописи о Волоке Ламском в 1135 году на этом месте уже стояла деревянная крепость. Позднее на ее территории были построены соборы, которые сохранились до наших дней. Например, Воскресенский собор датируется 1480 годом и является образцом древнерусского зодчества, одним из лучших старинных памятников Подмосковья. В настоящее время в нем проходят воскресные молебны. Крытая западная лестница постройки 1790 года соединяет Воскресенский собор с колокольней 1880 года, которая является высотной доминантой соборного комплекса», - заключил глава района.