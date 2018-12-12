РИАМО - 12 дек. Сельскохозяйственную ферму планируют открыть на месте многоуровневого паркинга на территории бывшего табачного завода в Южном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 6 декабря 2018 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Каширское шоссе, владение 61, корпус 3 (ЮАО), предусмотрев добавление вида разрешенного использования - выращивание сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении.

В данный момент на земельном участке площадью 0,82 гектара располагается многоуровневый паркинг общей площадью почти 26,9 тысячи квадратных метров. В связи с низким спросом на машино-места инвестор ООО «РусЭко» намерен переоборудовать здание под выращивание зеленых сельскохозяйственных культур по технологии вертикального сельского хозяйства.

«Перепрофилирование паркинга – часть предложенного инвестором проекта по созданию на территории бывшего табачного завода «Лиггетт-Дукат» первой в Москве городской фермы», - подчеркивается в материале.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы будет представлен на публичных слушаниях. В случае получения положительного заключения по их итогам посевная площадь объекта может составить почти 52,5 тысячи квадратных метров, на ней смогут собирать до 22 тонн урожая в сутки.