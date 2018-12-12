РИАМО - 12 дек. Телевизионно-студийный комплекс «Студия Энтузиаст», расположенный в районе Перово на востоке Москвы, ждет реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

Столичные власти одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: 2-я улица Энтузиастов, владение 5, корпус 5. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«После реконструкции площадь телестудии «Энтузиаст» станет вдвое больше и составит более 18 тысяч квадратных метров. Площадь и количество помещений увеличится за счет дополнительных этажей. Здесь предусмотрено устройство шести новых студий более 1 тысячи квадратных метров каждая. Появится необходимое количество гримерных, аппаратных и других административно-бытовых помещений», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, проект реконструкции предусматривает возведение еще двух-трех дополнительных этажей студии.