РИАМО - 12 дек. Замок чаеторговцев Филипповых, расположенный на пересечении Яузской улицы и Яузского бульвара, признан памятником архитектуры, двухэтажное здание является образцом модерна начала XX века, теперь оно пополнило список объектов культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Современный, несколько затейливый облик особняк Филипповых приобрел в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн. Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащего домовладельца, на первом этаже — доходные квартиры, а на втором жил сам Филиппов. Фасады здания полностью сохранили облик начала прошлого века», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Статус объекта культурного наследия обеспечит зданию бывшего доходного дома охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы в нем будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Особняк запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.

Угол здания украшает башенка с конусообразной крышей, а второй этаж — бельведеры в виде эркеров. Их венчают фигурные аттики, один из которых напоминает кокошник. Этот аттик декорирован разноцветным панно из керамической плитки. Еще один характерный признак модерна — разнообразная отделка фасадов. Так, рельефная облицовка — руст «под шубу» — сочетается с гладкой штукатуркой и кирпичной кладкой.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получили около 700 зданий. Из них более 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.

Так, в декабре под охрану взяли главный дом усадьбы XVIII века на Малой Ордынке. Деревянное здание является типичным образцом послепожарной застройки Замоскворечья XIX века.

Кроме того, объектом культурного наследия регионального значения признали флигель Дома-музея Тургенева на Остоженке. Здание было частью городской усадьбы, где в 40–50-е годы XIX века жила мать Ивана Тургенева Варвара Петровна. Писатель часто гостил у нее, а события, происходившие в доме на Остоженке, легли в основу его рассказа «Муму».