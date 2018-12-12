РИАМО - 12 дек. Пожарные спасли четырех человек в ходе тушения возгорания в квартире на Нагорной улице в Москве, никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

В среду в 06:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Нагорная улица, дом 17, корпус 4.

«По прибытии было установлено, что происходит горение на шестом этаже. Из горящей квартиры спасен один человек и передан наряду скорой помощи для осмотра. Также с вышерасположенных этажей были спасены три человека, один из них ребенок», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 07:07 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.