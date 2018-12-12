РИАМО - 12 дек. Московская областная таможня задержала более 300 килограммов санкционных йогуртов из Италии, которые пытались ввезти под видом безалкогольных напитков, партию товара ждет уничтожение, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«По результатам таможенного досмотра назначена таможенная экспертиза. На основании заключения экспертов принято решение об изменении классификационного кода товара. Таким образом, десерты итальянского производства относятся к санкционным товарам, поскольку происходят из стран, в отношении которых действуют специальные экономические меры», - отмечается в материале.

В сообщении добавляется, что на партию наложен арест, товар готовится к уничтожению.

Ранее пресс-служба Московской областной таможни сообщала, что в регионе задержали свыше 21 тонны санкционного сыра из Германии на сумму 2,5 миллиона рублей. Данная продукция также пошла на уничтожение.