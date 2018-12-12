РИАМО - 12 дек. Проекты по комплексному благоустройству и озеленению парка на Ходынском поле и парка в пойме реки Битцы, реализованные департаментом капитального ремонта города Москвы, стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года, оба парка, благоустройство которых завершилось осенью, получили золотые дипломы в своих номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эта награда является высшим признанием в профессиональном сообществе страны. Она свидетельствует о том, что столичные парки стали лучшими среди новых объектов городской среды в России», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Парк на Ходынском поле стал обладателем золотого диплома в номинации «Лучший объект экологического, инженерного дизайна». Эксперты оценили решение сложной экологической задачи при реализации комплексного благоустройства и озеленения объекта.

Создание парка общей площадью 25,5 гектаров началось летом 2017 года с нуля на месте пустыря, который образовался после ликвидации аэродрома имени Михаила Фрунзе. Для формирования уникального микроклимата обустроили водоем площадью более шести тысяч квадратных метров, сухой фонтан с 254 струями и систему автополива. Кроме того, чтобы растения лучше приживались, почву с помощью современных технологий обеззаразили, а часть грунта заменили новым, плодородным слоем.

Парк в пойме реки Битцы удостоился золотого диплома в номинации «Лучший объект комплексного благоустройства жилой среды». Жюри отметило, что проект учитывает, как специфику района Северное Бутово, так и потребности его жителей.

Так, большинство посетителей парка — молодые люди, которые предпочитают заниматься спортом на свежем воздухе, гулять с детьми и отдыхать вдали от городского шума. Опираясь на их запросы, в парке сформировали новую и расширили существующую спортивную зону. Жители также жаловались на недостаток и плохое состояние детских площадок. Поэтому существующие площадки отремонтировали, а на новых обустроили игровые комплексы, песочницу и батут.

Москва по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов мира. В городе насчитывается более 780 парковых территорий. Зеленые насаждения занимают более половины старой территории города. Всего в 2018 году в Москве благоустраивались 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 новых парков по месту жительства и 33 знаковых объекта.