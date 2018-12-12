РИАМО - 12 дек. С начала 2018 года москвичи совершили более 40 тысяч регистрационных действий в двух флагманских офисах «Мои документы», регистрация транспортного средства — одна из самых востребованных госуслуг, которые предоставляет ГИБДД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас в столице работают два флагманских офиса — в центре города и на юго-западе. Более 40 тысяч регистрационных действий совершили москвичи с начала этого года во флагманских офисах «Мои документы». Регистрация транспортного средства — одна из самых востребованных госуслуг, которые предоставляет ГИБДД», - говорится в сообщении.

Зарегистрировать машину в офисах «Мои документы» можно с января этого года. Первый флагман, где предоставляют такую услугу, открылся в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити». Второй офис заработал в июне в торгово-развлекательном центре «Спектр», на юго-западе столицы.

Возле обоих флагманских офисов находятся специально оборудованные парковки с площадками, на которых можно быстро и комфортно пройти осмотр транспортного средства. Услуга предоставляется ежедневно с 10:00 до 22:00 по предварительной записи на сайте mos.ru или на портале gosuslugi.ru.

Для того чтобы пройти осмотр автомобиля и поставить его на учет, нужно подъехать на парковку торгового центра, в котором размещается флагманский офис «Мои документы», и получить талон электронной очереди у администратора на входе.

Далее — оплатить пошлину. Сделать это можно через терминалы, которые находятся прямо во флагмане. Следующий шаг — предоставить пакет документов специалисту в окне. Если есть необходимость, сотрудники ГИБДД осмотрят автомобиль на специальной площадке.

Кроме того, в центрах госуслуг автовладельцы могут не только зарегистрировать свое транспортное средство, но и подать документы на восстановление водительского удостоверения или сделать международные водительские права.

Люди с ограниченными возможностями здоровья и многодетные граждане могут оформить парковочные разрешения. «Мои документы» также предоставляют сведения о нарушениях правил дорожного движения. Эти услуги можно оформить одним пакетом во флагманских офисах и во всех центрах госуслуг Центрального округа.

Центры госуслуг «Мои документы» — это 129 комфортных офисов, которые находятся в каждом районе столицы. Во флагманских офисах москвичи могут также проверить здоровье, перекусить в кафе, проконсультироваться у нотариуса и купить билеты на концерт.