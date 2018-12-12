РИАМО - 12 дек. Полицейские УМВД России по городскому округу Домодедово задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении кражи из автомобиля, сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным мужчинам 40 и 48 лет, один из них ранее судимый, отмечается в материале.

«Установлено, что злоумышленники, находясь на автостоянке, расположенной возле магазина в селе Ям, воспользовались тем, что водитель автомобиля не закрыл за собой дверь, незаконно проникли в салон, откуда похитили мобильный телефон, ювелирные украшения, денежные средства и личные вещи потерпевшего. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали правонарушителей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному делу проводятся мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории городского округа Домодедово.