РИАМО - 12 дек. На портале «Активный гражданин» началось обсуждение благоустройства жилых дворов Москвы, горожанам предстоит выбрать территории, которые начнут приводить в порядок уже весной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Районные голосования будут открываться постепенно, каждое продлится 10 дней. Участники смогут выбрать территории, которые нужно привести в порядок, и расскажут, какие работы по благоустройству необходимо там провести», - говорится в сообщении.

«Активные граждане» определят, нужно ли высаживать дополнительные растения во дворах, какие площадки лучше оборудовать для отдыха с детьми, а какие — для занятий спортом.

Также можно будет проголосовать за проект благоустройства целиком, а также выбрать оборудование, которое установят на той или иной площадке.

В начале года пользователи также решали, какие работы по благоустройству нужно проводить во дворах. Тогда в голосовании участвовали жители 122 районов.

Участники проекта «Активный гражданин» уже третий год помогают в реализации программы благоустройства московских дворов. В 2016–2017 годах с учетом их мнения обновили более тысячи площадок для отдыха и спорта, расположенных в жилых кварталах.