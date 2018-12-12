РИАМО - 12 дек. В канун Нового года свадьбы в столице сыграют 50 пар, регистрировать браки будут только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания №5 на территории Измайловского кремля, эти отделения откроют по просьбе москвичей, которые выразили желание пожениться в последний день года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье. Регистрация брака в канун всеми любимого праздника придает молодым людям дополнительную уверенность в том, что они смогут построить счастливую семью со своей второй половинкой», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Она добавила, что особую атмосферу празднику придаст новогоднее оформление московских загсов. Ведущие свадебной церемонии в канун Нового года пожелают молодоженам преподносить друг другу приятные сюрпризы и подарки без повода, сохранив на долгие годы ощущение волшебства и сказки.

Первые свадьбы в 2019 году в Москве сыграют 5 января. Для молодоженов будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках. Зарегистрировать брак в этот день решили 60 пар.

Москвичи традиционно стремятся приурочить свадебные церемонии к праздникам или необычным датам. В рейтинг самых популярных в этом году вошли День города, Красная горка, День Петра и Февронии и День матери.