РИАМО - 12 дек. Около 20 пьяных птиц принесли в орнитарий столичного парка «Сокольники» с конца октября, специалисты выходили пернатых и отпустили на волю, москвичи могут и сами помочь захмелевшим птицам, если положат их в темный коробок и дадут выспаться, сообщил РИАМО руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Ранее москвичи столкнулись с опьяневшими свиристелями и снегирями, которые лежат на земле без особых признаков жизни. В птичьем «пьянстве» виноваты забродившие из-за перепада температур ягоды рябины - одно из главных лакомств пернатых.

«Сейчас сезон закончился. Самый основной сезон был в конце октября - ноябре, с первыми заморозками. За это время нам принесли около двух десятков (пьяных – ред.) птиц. И было очень много звонков от тех, кто находил птиц. Звонков было намного больше, чем количество принесенных птиц», - сказал Мишин.

Он добавил, что опьянение не опасно для птичьего организма. На перебродившие ягоды пернатые реагируют так же, как люди на алкоголь. Единственную опасность для спящих птиц представляют хищники, в частности, коты.

В основном забродившие ягоды едят свиристели и снегири – они лежат на земле без сознания и могут стать легкой добычей кошек и собак, поэтому захмелевших птиц лучше положить в укромное место или забрать домой. Дома птицу надо положить в темный коробок и дать ей выспаться.