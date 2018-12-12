РИАМО - 12 дек. В среду в Москве и Подмосковье будет облачная погода, к вечеру местами пройдет слабый снег, максимальная температура воздуха составит около плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием промежуточного антициклона с востока. Атмосферное давление подрастет и окажется в середине дня 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. При облачной погоде в течение дня осадков не ожидается и только к вечеру местами покружит слабый снег. Максимальная температура в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области минус 4 - плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха в регионе составит около 80%.

Специалисты отмечают, что у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми нарушениями, может отмечаться ухудшение самочувствия, слабость, усиление головных и сердечных болей. Возможно обострение различных хронических недугов.

«Чтобы снизить острые симптомы ухудшения состояния, всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, специалисты рекомендуют своевременно принимать назначенные лечащим врачом лекарства», - добавляется в материале.