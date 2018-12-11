РИАМО - 11 дек. Жители и гости Москвы в новогодние ночи и Дни города смогут круглосуточно передвигаться на московском метро и Московском центральном кольце по 2021 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для удобства горожан и гостей нашего города в ночь с 31 декабря на 1 января мосметро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь - до 2 часов. Еще решили, что с 2019 по 2021 год в День города и на Новый год и метро, и МЦК будут работать круглые сутки», - написал Собянин в Twitter.

В прошлом году 510 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в новогоднюю ночь в Москве. Горожане и гости города воспользовались метро, МЦК, а также автобусами, трамваями и троллейбусами. Большая часть пассажиров выбрали метро и МЦК – около 430 тысяч человек – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. 35 тысяч человек из них встретили Новый год в вагонах и на станциях.