РИАМО - 11 дек. Президент РФ Владимир Путин поручит генпрокурору Юрию Чайке проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который в данный момент находится под стражей, сообщает во вторник ТАСС.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее (на дело Пономарева - ред.)», - сказал Путин в рамках заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также президент считает, что «ставить под сомнение в нашем разговоре справедливость принятого судом решения очень трудно, просто невозможно».

«Есть суд, он принял решение, потом второе решение. Я, разумеется, исходил из того, что эта тема всплывет (на нынешнем заседании - ред.). Но, что я увидел из той справки, которую прочитал, - речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям», - отметил Путин.

При этом президент добавил, что призывы к несанкционированным акциям могут стать причиной таких событий, которые происходят в Париже.

Глава государства отметил, что решение суда по делу Пономарева было основано на призывах к несанкционированным мероприятиям.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», - считает президент.

В качестве примера он привел недавно скончавшуюся правозащитницу Людмилу Алексееву, которая могла находить компромиссы, а также согласовывать митинги.

«Мне кажется, что нужно к этому стремиться всем», - заключил Путин.



Льва Пономарева обвиняют в призывах к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ России на Лубянке 28 октября. Акция проводилась в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и дела «Сети». Его признали виновным по статье 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка проведения акции».