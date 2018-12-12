РИАМО - 12 дек. Эксперимент по установке приподнятых пешеходных переходов в столице продолжается, еще один переход появился в поселении Воскресенское рядом с автобусной остановкой «Школа», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Пешеходный переход был установлен в продолжение эксперимента. Первый такой переход был оборудован в районе дома №2 по улице Керченская. Данный переход изготовлен из песчано-полимерного композита, в то время как переход на Керченской изготовлен из каучуковой смеси. По итогам эксперимента будет выбран один из материалов, который лучше подойдет для наших погодных условий», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что подобные пешеходные переходы уже обустраивались ранее в рамках проекта благоустройства центра города, но выкладывались из брусчатки и процесс требовал проведения более масштабных локальных мероприятий. Такие переходы есть, например, около театра Ленком на Малой Дмитровке и около университета землеустройства на улице Казакова.

«Приподнятые пешеходные переходы лучше заметны на дороге, а также вынуждают водителей сбрасываться скорость, что позволяет сделать переход дороги более безопасным. Такие переходы могут устанавливаться в местах, где невозможно оборудовать классические искусственные неровности - «лежачих полицейских», - заключил сотрудник пресс-службы.