РИАМО - 11 дек. Возгорание обшивки двери и мусора произошло в доме на улице Буракова в Москве, в результате происшествия были спасены 12 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В 20:15 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Буракова, дом 1, корпус 1.

«По прибытию было установлено, что по данному адресу в вестибюле происходит загорание обшивки двери и мусора. Принятыми мерами в 20:51 загорание было ликвидировано. В ходе тушения из задымленной зоны с помощью капюшонов «Феникс» были спасены 12 человек», - сообщается на сайте.

Спасатели не получали информацию о пострадавших в результате инцидента.