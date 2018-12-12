РИАМО - 12 дек. Сотрудники подмосковных прокуратур в среду откроют личный прием заявителей в рамках Общероссийского дня приема, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

«Двенадцатого декабря уполномоченные лица прокуратуры Московской области проводят личный прием заявителей с 12:00 до 20:00. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность», – говорится в сообщении.

Так, в этот день вопросы граждан выслушают в аппарате областной прокуратуры, расположенной по адресу: Москва, Малый Кисельный переулок, дом 5.

Кроме того, приемы будут проводиться в городских, районных и специализированных прокуратурах региона.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте организации.

Общероссийский день приема граждан проводится в День Конституции РФ 12 декабря. Проходит ежегодно с 2013 года. День учрежден в соответствии с поручением президента России.