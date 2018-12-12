РИАМО - 12 дек. На заседании расширенной коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в среду представят предварительные итоги работы агропромышленного комплекса региона за 2018 год, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, на заседании подведут итоги работы Гостехнадзора в уходящем году. Вести мероприятие будет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Также мы планируем рассмотреть задачи АПК в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2019-2024 годы. Акценты будут сделаны на развитии молочной отрасли в Подмосковье и на готовности организаций агропромышленного комплекса области к проведению весенне-полевых работ в следующем (2019 году – ред.) году», – сказал Разин.

По словам министра, на заседании также планируется обсудить задачи по уничтожению борщевика Сосновского и многие другие вопросы.

На мероприятие соберутся члены коллегии, главы крупных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Московской области, заместители глав подмосковных муниципалитетов.