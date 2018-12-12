РИАМО - 12 дек. В подмосковном Красногорске в среду состоится церемония закрытия XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений, участниками мероприятия стали более 700 тысяч детей и свыше 100 тысяч родителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двенадцатого декабря в Красногорске состоится церемония закрытия XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений, в этом (2018 году – ред.) году они посвящены теме «Молодежь: свобода и ответственность». За время проведения чтений во всех 67 муниципалитетах Подмосковья прошло более тысячи мероприятий: конференций, бесед, круглых столов, классных часов, выставок и концертов», – сказала Забралова.

Церемония закрытия будет состоять из конференции и праздничного концерта. В завершающем этапе чтений примут участие более тысячи человек.

Она добавила, что участниками чтений стали более 700 тысяч детей, свыше 100 тысяч родителей, более 30 тысяч педагогов школ и воспитателей детских садов.

«Тема Рождественских чтений этого года заставила всех еще раз под новым углом зрения посмотреть на задачи духовно-нравственного образования и воспитания нашего подрастающего поколения, оценить перспективность и значимость этого направления деятельности образовательных организаций Московской области», – подчеркнула Забралова.

По ее мнению, взаимодействие с духовенством обеспечило высокий уровень проведения многочисленных мероприятий, в рамках которых обучающиеся получили возможность, в том числе, встретиться с героями наших дней – волонтерами, членами молодежных общественных организаций, муниципальных общественных палат, передовиками производства.