РИАМО - 12 дек. Очередной Московский марафон состоится 22 сентября, а регистрация на него открывается уже в среду.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, Московский марафон стал очень популярным событием среди любителей бега. В этом году в нем приняли участие больше 30 тысяч человек из 92 стран мира. Очередной забег пройдет в сентябре будущего года.

Как уточняется на сайте марафона, регистрация откроется в 12:00. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить анкеты и оплатить регистрационный взнос на сайте «Бегового сообщества». Онлайн-регистрация продлится до 22 августа. Регистрация закроется раньше, если закончатся свободные места.

Сам марафон состоится 22 сентября. Маршрут марафона проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.

Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города: небоскребы «Москва-Сити», четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и храм Христа Спасителя.