РИАМО – 12 дек. В подмосковном Чехове с 12 по 16 декабря пройдет 10-й международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка», торжественное открытие соревнований состоится 14 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире «Русская матрешка» примут участие девочки до 12 лет и младше. Юные спортсменки выступят в четырех видах программы: «группа», «дуэт», «соло» и «комбинированная программа».

«В разные года в турнире принимали участие команды США, Коста-Рики, Чили, Израиля и многих других стран со всего мира. В этом году (2018 году – ред.) уже подтвердили свое участие команды России, Турции, Испании, Эстонии, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Прием заявок продолжается», – отмечается в материале.

Идейным вдохновителем турнира выступила заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. По традиции соревнования синхронисток пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.

«За эти годы «Русская матрешка» из локального регионального проекта переросла в крупный международный турнир. В Московскую область в середине декабря уже который год съезжаются юные синхронистки со всего мира, а количество участников неизменно растет. В этом есть большая заслуга подмосковной синхронистки Ольги Брусникиной, которая своим примером вдохновляет начинающих спортсменов, развивает родной вид спорта и воспитывает новых звезд синхронного плавания», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что сейчас Брусникина руководит отделением синхронного плавания в подмосковном Чехове и воспитывает синхронисток, успешно выступающих на всероссийских и международных соревнованиях.