РИАМО - 11 дек. Тринадцатого декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре откроется ретроспективная выставка «Люся Воронова», приуроченная 65-летию художницы, в экспозицию войдут живописные и графические произведения из коллекции Александра Воронина, говорится в сообщении пресс-службы ВМК «Новый Иерусалим».

«Практически все искусствоведческое сообщество относит Люсю Воронову к наивным художникам, при этом ее часто называют абсолютно уникальным явлением в современном искусстве. Гармония и красота люсиных работ прорастает через сложную противоречивую этическую структуру и сохраняет свои многочисленные линии напряжения — смыслового, образного, цветового», - говорится в сообщении.

По мнению коллекционера, учредителя Фонда «Русское современное искусство Цюрих» Александра Воронина, наивный художник - не значит наивный человек.

«Творчество Люси - отражение ее натуры. Работы художницы, несмотря на кажущуюся простоту и лаконичность, многосложны, обладают мощным эмоциональным воздействием. Потому что за ними глубина сложного и противоречивого внутреннего мира - это признают практически все, кто так или иначе знаком с ней и ее творчеством. Абсолютно убежден в том, что Воронова войдет в историю мировой живописи. Собственно, уже вошла», - считает Воронин.

Экспозиция в музее «Новый Иерусалим» объединит более шестидесяти произведений – невероятно пластичных и символичных, охватывающих 20-летний период творчества художницы. Среди их основных сюжетов четко прослеживается несколько основных тем.

«Искусство Люси Вороновой всей душой тянется к воображаемому счастливому миру цветов, фруктов, птиц, прекрасных и беззаботных женщин. Но создается этот умозрительный мир, эта прекрасная декорация, современной женщиной со всеми ее проблемами и опытом нелегкой жизни», - добавил один из кураторов проекта, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.

Работы художницы выставлялись в Российской академии художеств, в ведущих музеях – Московском музее современного искусства, Государственном центре современного искусства, Музее декоративно-прикладного искусства, РОСИЗО, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств, Пермской государственной картинной галерее, Рязанском государственном областном художественном музее, Костромском музее-заповеднике и многих других.

Оценить необычные и загадочно-притягательные произведения Люси Вороновой посетители музея «Новый Иерусалим» смогут до 5 февраля 2019 года.